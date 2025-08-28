取引先の男性を長期間にわたって監禁したなどとして逮捕監禁傷害の疑いで警視庁に逮捕された20代の男性2人について、東京地検は27日付けで不起訴処分としました。このうち男性1人は、同じ被害者の男性から現金などを奪った疑いでも逮捕されていましたが、東京地検はこの件についても不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。