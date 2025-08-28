韓国の対日認識の推移【ソウル共同】韓国のシンクタンク「東アジア研究院」は28日、韓国で約1600人を対象に8月に実施した外交関係についての世論調査結果を発表した。日本の印象が「良い」と答えた人は52.4％だった。調査を始めた2013年以降で最高だった昨年の41.7％を更新した。「良くない」は37.1％、「どちらでもない」が10.6％だった。日米韓の軍事安全保障協力の強化を肯定的に捉えると答えた人は昨年の66.5％から78.8％