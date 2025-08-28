日本原子力研究開発機構は28日、東京電力福島第1原発2号機で今年4月に採取した溶融核燃料（デブリ）は、核燃料のウランや燃料被覆管など炉心にあった材料の成分が中心で、昨年11月採取分とは構成が異なるとの分析結果を公表した。デブリは細かく砕いて4カ所の分析機関に分け、今後1年程度かけて詳しく調べる。今回分析したデブリは、前回よりも原子炉格納容器底部の奥側に採取装置を投入し、炉心の真下部分から取り出した。採