世界選手権ダブルスで日本勢64年ぶりの快挙となる金メダルを獲得した愛知工業大学の篠塚大登選手。異国の地で新たな挑戦に踏み出しました。 学食でお昼ご飯を食べる大学生。 「昼は学校があったら食堂が多いですね。夜はいつも外食しちゃいます」（篠塚選手） 自炊はする？ 「(大学に)入って最初の時はしてたんですけど、あきらめました。センスがなさすぎました」（篠塚選手） 料理はちょっと苦手な彼の正体は愛