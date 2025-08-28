森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」が、国民的盤ゲーム「人生ゲーム」とコラボレーションすることが決定した。「ピノ チョコアソート（人生ゲームパッケージ）」が9月8日、「ピノ いちごのアソート（人生ゲームパッケージ）」が10月27日から、それぞれ全国で数量限定発売される。【写真】遊び方はこんな感じ！盤面を繋げるとマスも増やせる1976年に誕生した「ピノ」は、ひとくちサイズのチョコとアイスのバランスが人気を