株式会社プラスエイトはこのほど、20歳～29歳の女性1004人を対象に行った「初デートの“なし判定”」に関する調査結果を公表した。 【調査結果】初デートでの印象や行動で感じる「減点レベル」 「恋愛において、あなたはどちらの傾向が強いか」について尋ねたところ、『減点方式（良くないところが目につきがちで冷めていく）=51.6％』、『加点方式（良いところを見つけて惹かれていく）=48.4％』となり、