俳優の森七菜（23）が27日、自身のインスタグラムを更新。制服姿のオフショットを披露した。【写真】「似合ってるよ！」「適任すぎる」制服姿のオフショットを公開した森七菜「映画『秒速5センチメートル』完成報告会見がありました」と報告し、撮影時のオフショットを2枚アップ。窓ガラス越しに写る、制服姿の森が収められている。投稿では「公開まで1ヶ月とあと少し。着々と近付いてるな」と告知し、「それと一緒に、夏も