防災・環境対策・スポーツ振興特別委員会岡山県議会 サッカー明治安田J1リーグ、ファジアーノ岡山のホームスタジアムの整備などについて議論する岡山県議会の特別委員会が開かれ、岡山県が使われていない県有財産の中にはスタジアム整備に適した場所がないことを明らかにしました。 岡山県議会の「防災・環境対策・スポーツ振興特別委員会」で県の担当者が明らかにしました。