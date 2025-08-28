パリ五輪男子バスケットボール日本代表の富樫勇樹（32）が28日、神奈川県・横浜市内で「コンバースバスケットボール×富樫勇樹選手シグネチャーモデル発表会」に出席した。コンバースは、ブランドアンバサダーを務める富樫のシグネチャーモデル「CONSUNAVERAGEMID」を12月から発売する。バスケットボールカテゴリから、日本人選手のモデルを発売するのは同ブランド史上初めて。「UNAVERAGE」とは、平均的ではないこ