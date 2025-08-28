◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(28日、マツダスタジアム)日米通算200勝へあと1勝としている巨人の田中将大投手が初回に失点しました。田中投手は初回、先頭の中村奨成選手にフルカウントからヒットを打たれると1アウト後、3番・小園海斗選手にはライトへヒットを打たれ1塁2塁のピンチとなります。4番・モンテロ選手はセンターフライで2アウトとしましたが、5番・末包昇大選手にはストレートを打たれレフトへタイムリーで1点を奪わ