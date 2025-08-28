警察官を名乗る特殊詐欺が増えていることを受け、8月28日、石井町の銀行で警察官らが被害防止を呼び掛けるキャンペーンを行いました。（警察官）「警察官や検察官を騙るような電話がかかってきた場合は、注意していただけたらと思います」四国銀行・石井支店で行われたキャンペーンでは、名西警察署の署員と地域の安全を守る会の3人が、警察官を名乗る特殊詐欺の手口や対策についてチラシを配って注意を呼びかけました