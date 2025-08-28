◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 阪神(28日、横浜スタジアム)佐藤輝明選手が第33号2ランホームランを放ち、阪神が先制しました。初回、2番・熊谷敬宥選手が1アウトから2ベースでチャンスを演出。そして佐藤選手に打席が回ると、DeNA先発・森唯斗投手の3球目、真ん中に入ったカットボールを完璧に捉え、ライトスタンド上段へ2ランホームランとなりました。これが両リーグ独走の第33号、また打点も81に伸ばし、両リーグ最速で80打点を超