2025年のお盆期間、県内の主な観光地を訪れた人は29万4198人で、2024年より7.7％増えました。県によりますと、8月9日から16日のお盆期間中に、県内の主な観光施設21か所を訪れた人は計29万4198人で、前年より7.7％増えました。施設の休館日を除いて計算した1日あたりの平均客数は3万8375人で、こちらも前年より8％増えました。施設別にみると、海陽町のマリンジャムは、修繕のため運休していたブルーマリン号が、2025年はほ