「広島−巨人」（２８日、マツダスタジアム）巨人・阿部監督が初回、いきなりリクエストを繰り出したが判定は変わらなかった。初回１死で吉川が右前打。続く泉口の２球目にディレード気味に二盗を試みたが、判定はアウトだった。これに阿部監督がリクエスト。リプレー検証の結果、遊撃・小園が吉川の背中にタッチするのが早く判定は変わらずアウトのままだった。阿部監督は敗れた前夜の試合でも、九回１死でリチャードが