俳優の桜井日奈子さんは8月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。9月4日発売予定『桜井日奈子2026カレンダーブック』（東京ニュース通信社）の表紙を公開し、反響を呼んでいます。【写真】桜井日奈子のカレンダー表紙解禁！「色気増し増し」桜井さんは「『桜井日奈子2026カレンダーブック』表紙が決定しました！」とつづり、4枚の写真を投稿。「通常版とネット書店限定版で違うテイストになっています」とありますが、1、2枚目が通常