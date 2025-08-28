今年6月、国際貨物で大麻を密輸しようとした疑いで、香川県高松市に住むベトナム国籍の男が高松地検に告発されました。 【写真を見る】ベトナム国籍の男を高松地検に告発大麻の植物片2,979グラムを国際貨物で密輸しようとした疑い【香川】 関税法違反の疑いで高松地検に告発されたのは、高松市に住むベトナム国籍の男（34）です。神戸税関と香川県警などによりますと、男は今年6月、輸入が禁止されている大麻の植物片、2,979グ