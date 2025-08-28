大相撲の夏巡業が２８日、東京・立川市で行われた。関脇・若隆景（荒汐）は関取衆の申し合い稽古で、幕内・王鵬（大嶽）らを相手に６番相撲を取った。今巡業中には足首を痛めるアクシデントもあったが、軽快な動きを見せ「体調を崩さずに汗をかいて、残りもしっかりと稽古をしていければ」と話した。小結だった５月の夏場所は１２勝、先場所は１０勝で２場所連続の２ケタ白星。大関昇進の目安は「三役で直近３場所３３勝」で