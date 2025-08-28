読売新聞は８月２７日の朝刊で、維新の衆院議員・池下卓氏の公設秘書について、勤務実態がないにもかかわらず国から給与を不正に受け取ったと報じました。これについて、読売新聞東京本社の編集幹部らは午後、池下氏の事務所を訪れ、記事が誤報だったとして「２８日の紙面で訂正・おわびの記事を出させていただく」などと謝罪しました。そしてきょう２８日の朝刊一面では、「記事は誤報おわびします」とする記事が掲載されま