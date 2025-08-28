「広島−巨人」（２８日、マツダスタジアム）試合前のメンバー表交換が約２分半と長引き、試合開始も午後６時２分と予定より２分遅れた。広島・新井監督と、巨人・阿部監督が審判団とともに本塁付近へ集合。審判と両監督が話し、新井監督は三塁から本塁への走路を指すようなジェスチャーを見せた。前日の試合でリチャードが一ゴロ併殺に倒れ試合が終了した最後のシーンで、本塁上でのクロスプレーを巡って巨人・阿部監督が