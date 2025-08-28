◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）試合前のメンバー表交換時、審判団が巨人の阿部監督と広島の新井監督に対して約２分間に渡って前日のクロスプレー判定について説明した。当該シーンは前日２７日、２―３の９回１死一、三塁。リチャードの一塁ゴロを捕球した広島・モンテロが一塁ベースを踏んで本塁へ送球。捕手の会沢は本塁をまたいで捕球し、本塁へヘッドスライディングした門脇にタッチ。会