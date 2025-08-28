初めて5回を投げ終え息をつく暇もなく…【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、復帰初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点だった。5回を投げ終えた直後の攻撃では先頭打者となり、その際の慌ただしい様子を実況席も報じた。5回のマウンドでは、1死からマクレーンをスライダーで空振り三振に仕留め