株式会社リトルユニバースは限定ウイスキー「阪神タイガース９０周年記念ボトル」のシリアルナンバー「２２」を阪神・藤川球児監督に贈呈することを発表した。久米仙酒造株式会社と共同開発したもので数量限定１００２本、各ボトルにシリアルナンバーが刻印された特別仕様だ。藤川監督は「背番号２２と同じシリアルナンバーのウイスキーをいただけて大変光栄です。９０周年という節目に、チームとファンの皆さんとともに歴史を