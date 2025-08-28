3rdエイジェックカップ1回戦＆準決勝…オール岡山は東海中央と29日に“神宮決戦”中学硬式野球5リーグの夏の全国王者が“真の日本一”の座をかけて戦う「3rdエイジェックカップ 中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ」は28日、栃木県宇都宮市のエイジェックスタジアムで1回戦1試合と準決勝2試合の計3試合が行われ、東海中央ボーイズ（愛知）とオール岡山ヤング（岡山）が決勝に進出した。決勝戦は29日午前9時から神宮球場で