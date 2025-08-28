声優の小林由美子が２８日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本昌和監督）の「大ヒット御礼発声ＯＫ！超豪華な上映会」に出席した。声優キャストとともに野原しんのすけも座席に座って一緒に発声上映を楽しんだ。１９９３年の劇場版第１弾「クレヨンしんちゃんアクション仮面ＶＳハイグレ魔王」に始まり、シリーズ３２作目。今作では、野原しんのすけら「カスカベ防衛隊」が