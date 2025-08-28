◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）阪神・佐藤輝明内野手が両リーグトップ独走の先制３３号２ランを放った。初回２死二塁。１ボール１ストライクから森唯の１４２キロを完璧に捉え、右中間スタンドの上段に突き刺した。２４日・ヤクルト戦（神宮）以来、３試合ぶりのアーチ。同トップの打点も「８１」に更新した。