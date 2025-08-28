伊勢神宮近くの五十鈴川が川底を見せるほど水が減るなど、東海地方で雨不足の影響が広がっています。三重では滝行ツアーが中止されるなど、観光にも影響が及んでいます。 ■三重の川では「川底の砂地」に… 三重県の伊勢神宮近くの五十鈴川。2022年には、川幅いっぱいに水がありましたが…。 2025年8月28日には、見渡す限り「川底の砂地」に。川の水が全く流れていません。 親子：「今日は