8月最後の週末、30日(土)、31日(日)は関東や東海で再び40℃超えの災害級の猛暑に警戒が必要。この先、猛暑の出口は?一方、北日本は低気圧や前線が次々と通過し、29日(金)〜30日(土)と、9月1日(月)〜2日(火)に大雨のおそれ。また、9月も台風シーズンが続くため、南海上の活発な雲域の動向に注意が必要です。8月最後の土日関東や東海で40℃超え今日28日(木)は東京都心で最高気温が33.9℃と、11日ぶりに35℃を下回り、猛暑日連続記