歌手でタレントの研ナオコ（72）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。「娘のお部屋にソファーベッド 完成しました」と書き出し、娘で歌手・ひとみ（36）の部屋で設置作業を行う様子を公開した。【動画】「良い感じのソファベッドですね」長女の部屋で組み立て作業を見守る研ナオコ「私は応援だけ」と自身は作業を見守っていたことを明かし、早回し動画でソファーベッドを複数人で組み立てていく様を披露。研の夫、娘の