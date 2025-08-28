せっかくのデートなのに、店がハズレで料理がおいしくない…。こんなとき、どう振る舞えば場の空気を悪くせず、相手に好印象を与えられるのでしょうか。今回は10代から20代の独身女性96名へのアンケートを参考に「食事デートでハズレ料理が出たときのスマートな対応」を紹介します。【１】「味はいまいちだったけど、一緒にいられて嬉しかった」と笑顔で礼を述べる「私を大事に思ってくれているんだと感動して、店のことは忘れそう