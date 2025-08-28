選手を代表して新体操に出場する坂出工業3年・前川大貴さんが決意表明 9月6日、滋賀県で開幕する「国民スポーツ大会」に向け香川県選手団の壮行式が開かれました。 国民スポーツ大会の水泳、体操、自転車競技には香川県から総勢70人の選手団が参加します。 香川県の池田知事が「日頃の練習の成果を発揮し、多くの県民に感動を与えてください」と選手を激励しました。 選手を代表して新体操に出場す