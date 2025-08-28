岡山桃太郎空港 空の日フェスタ2025（提供岡山県） 岡山県は9月20日からの「空の旬間」の関連行事として、岡山桃太郎空港で10月13日に「空の日フェスタ2025」を開催します。 ANAとJALの飛行機見学や、制服を着用して写真撮影ができるほか、航空管制教室、自衛隊機の展示、麻薬探知犬のデモンストレーションなどがあります。 事前応募イベントは9月22日まで受け付け、10月3日にメールで当選者を通知し