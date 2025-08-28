アイリスオーヤマのグループ会社・アイリスフーズはパックご飯およそ20万食を自主回収します。対象となるのは「低温製法米のおいしいごはん国産米100％180グラム」で、トレーの側面に「賞味期限2026年5月」「BB＋IO」と印字されているものです。購入した人から「変色している」との申し出が相次ぎ、調べたところ、ふたの接着が不十分で、カビや菌が混入した可能性があることがわかりました。今のところ、健康被害の報告はないとい