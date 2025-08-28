北九州市では、8月の記録的な大雨で道路や河川など473か所で被害が確認されました。この復旧費用などを盛り込んだ補正予算案が28日、発表されました。 北九州市の武内市長は、9月議会に提出する総額11億7000万円の一般会計補正予算案を発表しました。市によりますと、8月9日から降った記録的な大雨では、市内の道路や河川、公園、農地などで、のり面の崩落や倒木などの被害が合わせて473か所で確認されました。■武内市長「市民