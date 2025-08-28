第1日、3番でティーショットを放つ永井花奈。7アンダーで首位＝北海道CCニトリ・レディース第1日（28日・北海道CC＝6955ヤード、パー73）ツアー2勝目を目指す永井花奈が1イーグル、5バーディーの66で回り、単独首位で発進した。川崎春花が1打差の2位につけ、6月の日本女子アマチュア選手権を制した中沢瑠来や神谷そら、後藤未有、木村彩子がさらに1打差の3位。金田久美子ら7選手が69で7位に並んだ。前回大会覇者の桑木志帆は71