自民党の麻生太郎最高顧問は28日、茂木敏充前幹事長と国会内で約40分間、会談した。総裁選前倒しの是非を巡る党内情勢などについて意見交換したとみられる。麻生氏は7月に石破茂首相と会談した際、続投に難色を示した。茂木氏はユーチューブ番組で党執行部の刷新を求めている。