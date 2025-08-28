東京都府中市の駐車場に止まった車内で死亡しているのが27日に見つかった男女について、警視庁捜査1課は28日、いずれも職業不詳の男性（32）＝同市＝と東京都大田区の女性（19）と明らかにした。ともに切り傷や刺し傷があり、車内で血の付いたナイフが発見された。同課は状況から2人の間にトラブルがあったとみて経緯を調べている。2人は以前からの知り合いで、女性が過去に働いていた飲食店に、男性が客として訪れたという。