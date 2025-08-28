「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神・佐藤輝が先制の３３号２ランを放った。初回２死二塁から先発・森唯のツーシームを完璧に捉えた。打球はバックスクリーン右のスタンド上段へ突き刺さり、佐藤輝は悠々とダイヤモンドを一周した。３試合ぶりとなる特大の一発に場内は騒然。これでリーグ独走の８１打点となった。佐藤輝は「打ったのはたぶんツーシームかな。初回に先制できればチームも勢いづきますし、いい