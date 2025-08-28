全国に並び始めた新米をお得に買いたい。「イット！」が28日に取材したのは、都心から車で約1時間で行ける千葉・市原市の道の駅「あずの里いちはら」。平日でも大勢の人が訪れていて、次々と米を手に取るお客さんたちの姿も。今後も高値が心配されている米の価格ですが、全国のスーパーの米の平均価格は5kgあたり税込み3804円で67円アップ（8月11日〜17日）。新米を含む銘柄米の価格も29円上がり4268円で、2週連続の値上がりとなっ