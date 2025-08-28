まもなく9月、本格的な実りの秋を迎えます。大館市では、28日、早生品種の「五百川」の稲刈りが始まりました。収穫された新米は、来月上旬から販売されます。大館市二井田にある、髙橋恵嗣さんの田んぼです。早生品種「五百川」の刈り取りが28日、始まりました。さっぱりとした食感が特徴の「五百川」。「あきたこまち」よりも、2、3週間ほど早く収穫することができ、大館市内では、約7ヘクタールで作付けされています