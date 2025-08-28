仙北市を中心に県内を襲った記録的な大雨から1週間余りが過ぎましたが、被害を受けた住宅の復旧作業はまだ終わりが見えていません。生活再建には復旧に携わる人たちのコミュニケーションが大切です。仙北市では19日からの大雨による住宅被害が33棟で確認されていて、そのほとんどが西木町上桧木内地区に集中しています。28日は、住宅復旧の過程で注意すべき点を知ってもらおうと、地元の社会福祉協議会の職員と地元の防災士