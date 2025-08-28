「Quality Wear, Update Wear」をコンセプトに機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを展開するBAMBI WATERから、新作『ガードル イン リブフレアパンツ』が登場しました。内蔵ガードルでスタイルアップしながら、リラックスタイムにも心地よく着られる一枚。外出もおうち時間も、これ一つで快適に過ごせるパンツを詳しくチェックしていきましょう。 スタイルアップも叶うリラックスパンツ 『BAMBI WATER ガ