夏休み中の子供たちが「路面電車の仕事」を体験しました。体験イベントは愛知県の豊橋鉄道・赤岩口車庫で行われ、小学生と保護者13組30人が参加。本物の路面電車を操作しておよそ50メートル動かす運転体験では、停止位置の手前で思わず急ブレーキをかけてしまい、びっくりする子供もいましたが、めったに経験できない1日を思い思いに楽しんでいました。参加した子供たちは「運転するのも楽しかった」「なかな