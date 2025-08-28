元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が27日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。“一番最近付き合った彼氏”の素性に言及した。お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかおから「一番最近付き合った人って“夢追い人”だった？普通っぽい仕事のかたなのか、それとも特殊業で夢を追ってるような人だったのか？」と聞かれると、森は「夢は追っていましたかね」と答えた。ジャンボたかおは、カカ