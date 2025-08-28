パ・リーグの優勝争いは、首位ソフトバンクと1ゲーム差で追う2位日本ハムがデッドヒートを繰り広げている。ソフトバンクは優勝マジック初点灯に王手をかけていたが、22日からの日本ハムとの直接対決3連戦（エスコンフィールド北海道）で3連敗。ともに残り30試合を切る中、ペナントの行方は混沌（こんとん）としている。ソフトバンクは残り28試合、日本ハムは残り27試合。今後の日程や対戦相手からどちらが有利と言えるだろう