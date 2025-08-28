終戦直後に男鹿市の本山に墜落したB29の慰霊碑の移設・再整備が完了し、28日除幕式が行われました。新たに説明板が設けられた慰霊碑が、この先も、当時の出来事を伝え続けます。男鹿市の本山にB29が墜落したのは、80年前の1945年8月28日です。捕虜に物資を運んでいるさなかに霧で視界を失って、中腹に衝突しました。乗組員12人のうち11人が死亡。ノーマン・H・マーチンさんただ1人が生き残りました。ふもとの加茂青砂