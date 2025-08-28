牛角では9月4日から10月22日まで、全国の牛角店舗で秋の味覚をふんだんに取り入れた季節限定フェア「牛角 秋の大収穫祭」を開催する。秋の味覚、国産きのこ三昧×イベリコ豚のカルビを用意するほか、なんと秋刀魚の旨味たっぷりの「牛角流秋刀魚ラーメン」まで登場する。牛角が季節限定の「牛角秋の大収穫祭」開催さんまを丸ごと1尾のせたラーメン「牛角流秋刀魚ラーメン」(968円)は、秋刀魚を大胆に丸ごと1尾乗せた迫力満点の濃厚