UKを代表する4人組オルタナティブ・ロックバンド、ウルフ・アリス（Wolf Alice）が来年1月4日のrockin'on sonicで再来日を果たす。バンドは通算4作目となるニューアルバム『The Clearing』で新章突入。これまでで最も自信に満ち、確信に満ちた新時代へと踏み出した。ローリングストーンUK版のカバーストーリーを完全翻訳。Photo by Oscar Lindqvist「バンドの神話性」を引き受けるエリー・ロウゼルはレザーのワンピースを身にまと