スティングが2年振りとなる来日公演を、全国5都市6公演で開催する。今回はスティングが新たにトリオ編成のバンドを結成したことで話題となっている「STING 3.0」のツアーで、トリオ編成というのはポリス以来のものになる。スティング以外のバンドメンバーは、長年スティングをサポートしてきたギターのドミニク・ミラーと、マムフォード・アンド・サンズなどで活躍するドラマーのクリス・マース。キャリア45年にも及ぶ名曲の数々を