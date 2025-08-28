8月27日、俳優の船越英一郎が電撃再婚＆父親になっていることがわかり、世間から驚きの声があがっている。「8月27日に『女性セブンプラス』が、船越さんの電撃再婚と第1子誕生を報じました。記事によれば、船越さんは23歳下の女優でチョークアーティストとして活動している松下萌子さんと再婚しており、すでに1歳になる子どもがいるとのことです。船越さん本人は取材に対し、『ありがとうございます。温かく見守っていただけれ