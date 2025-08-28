¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¿·À¤Âå¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡ÊLaufey¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Matter of Time¡Ù¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÈ×¤¬8·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥¸¥ã¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï50²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯¤ÎÁ°ºî¡ØBewitched¡Ù¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡ÖBest Traditional Pop Vocal Album¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÍèÆü¸ø±é¤âµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡©3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à